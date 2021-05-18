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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Babamın bahçesine gidelim anne

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Babamın bahçesine gidelim anne

’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olan Emniyet Müdürü ’ın 8 yaşındaki kızı E N, babasının mezarını ‘bahçe’ olarak biliyor

Hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı E N. Acar, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor. Şehit Acar için memleketi Artvin'de şehitlik yapıldı. Kızıyla birlikte İzmir'de yaşayan şehidin eşi Özgül Acar, şehitliğe 15 Temmuz'da gitmeyi planladıklarını anlattı. Kızı E N'ın ilkokul ikinci sınıfa gittiğini belirten Acar, "Kızım büyüdükçe babasıyla ilgili daha çok soru soruyor. 'Babam nerede?' dedi geçtiğimiz günlerde. İlk kez 'Toprağın altında' dedim. Babasının mezarını, 'Babamın bahçesi' diye niteliyor. 'Babamın bahçesine gitmek istiyorum' diyor. Son ziyaretimizde kızım babasının mezarına çiçek ekmişti. 15 Temmuz'da yine gideceğiz" dedi.

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Babamın bahçesine gidelim anne
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