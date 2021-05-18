Bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı! 4 gözaltı

Silivri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler olayı inkar ederken kavganın omuz atma yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Silivri polisi çalışmalarını sürdürüyor.



Olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi, Kumluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında iddaya göre omuz atma yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Metehan Kaya, Silivri Devlet Hastanesi'ne, Mertcan Kaya ise Silivri Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.



4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Konuyla ilgili çalışma başlatan Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler olayı inkar ederken kavganın omuz atma tartışması olduğu ileri sürüldü. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



ARKADAŞLARINDAN SOSYAL MEDYADA BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Mertcan Kaya'nın arkadaşları, "Mekânın cennet olsun inşallah, Güzel yürekli temiz kalpli Adam. Rabbim geride kalan bütün sevenlerine sabır versin. Ruhun şad olsun inşallah" paylaşımında bulundular.