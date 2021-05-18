Bir günde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Eren operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2, Siirt Eruh kırsalında ise 3 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-13 operasyonları kapsamında ise Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.