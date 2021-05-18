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Giriş Tarihi: 18.5.2021

Bir günde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Özgür CEBE Özgür CEBE
Bir günde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Eren operasyonları kapsamında Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 5, Diyarbakır Kulp ilçesi Yaylak kırsalında 2, Siirt Eruh kırsalında ise 3 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yaylak kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları tarafından düzenlenen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Eren-13 operasyonları kapsamında ise Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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Bir günde 10 terörist etkisiz hale getirildi
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