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Giriş Tarihi: 19.5.2021 08:59

’tan kınamasına sansür

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Facebook’tan İsrail kınamasına sansür

’da birçok liderin şiddet içerikli paylaşımlarını silmeyen , skandallara imza atmayı sürdürdü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın paylaşımı hemen silindi.

Adaletsiz sansür uygulamalarıyla gündemden düşmeyen sosyal paylaşım sitesi Facebook, 1 yıl önce Filistinli, Keşmirli ve Rohingyalı müslümanlar olmak başta olmak üzere birçok zulüm gören toplumun kendilerine yönelik şiddeti paylaşmasına sansür uygulamıştı.

Aynı skandalı İsrail'in işgalci tutumunun devam ettiği bu günlerde de sürdüren Facebook, Başkan Yüzel Yılmaz'ın "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'e One Minute diyoruz" şeklindeki paylaşımı sansürlendi. Facebook'taki Yücel Yılmaz'ın paylaşımına erişenler "Sansürlenmemiş şiddet içeriyor olabileceğinden gönderinizin üzerini kapattık" ifadesiyle karşılaştı.

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Facebook’tan İsrail kınamasına sansür
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