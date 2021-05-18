Facebook’tan İsrail kınamasına sansür

Adaletsiz sansür uygulamalarıyla gündemden düşmeyen sosyal paylaşım sitesi Facebook, 1 yıl önce Filistinli, Keşmirli ve Rohingyalı müslümanlar olmak başta olmak üzere birçok zulüm gören toplumun kendilerine yönelik şiddeti paylaşmasına sansür uygulamıştı.

Aynı skandalı İsrail'in işgalci tutumunun devam ettiği bu günlerde de sürdüren Facebook, Başkan Yüzel Yılmaz'ın "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'e One Minute diyoruz" şeklindeki paylaşımı sansürlendi. Facebook'taki Yücel Yılmaz'ın paylaşımına erişenler "Sansürlenmemiş şiddet içeriyor olabileceğinden gönderinizin üzerini kapattık" ifadesiyle karşılaştı.