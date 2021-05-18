Film Atölyesi’nde çıkan yangın korkuttu

Şişli'de bir film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapıldığı esnada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada dumandan etkilenen 2 kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Şişli Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında film atölyesinin olduğu binada kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Yangın büyümesi üzerine dumanlar her tarafı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mecidiyeköy itfaiye istasyonu ve Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, içeride mahsur kalanları kurtarmaya başladı. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan 2 kadın, itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkartıldı. Kurtarılan kadınlar hemen ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında Film atölyesinin yetkilisi içeride başka birilerinin olup olmadığını kontrol etmek istediğinde itfaiye ekiplerine içeriye girmesine izin vermedi. İçeride kimsenin olmadığına karar verildikten sonra yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler duman tahliyesi için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.