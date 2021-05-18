Gemide patlama oldu teknisyenin hayatı karardı! 5 milyon liralık hukuk mücadelesi

Çin'de geçen yıl 20 Ağustos'ta Panama bayraklı Diamond-T adlı gemide elektrik zabiti olarak çalışan Kadir Hatırnaz, klima gazının patlaması sonucu gözlerine isabet eden metal parçaları nedeniyle yüzde 55 görme kaybı yaşadı. Çin'de doktora götürülmediğini, aradan 13 gün geçtikten sonra Dubai'de gemiden inebildiğini belirten Hatırnaz ihmali bulunan gemi personeli ve şirketine karşı 5 milyon lira maddi tazminat talebiyle hukuk mücadelesi başlattı. SABAH'a konuşan Kadir Hatırnaz, "Ağrım var dedim asprin iç dediler. Şirket, Çin'den Gebze'ye kadar idare etmemi söyledi. Gözlerim kalıcı olarak böyle kalacak, düzelme imkanı yok. 9 aydır bu sebeple çalışamıyorum. Hayatımın sonuna geldim. İş hayatım tamamen bitti." dedi.

Elektrik zabiti olarak gemide çalışan Kadir Hatırnaz'ın, 13 yıllık meslek yaşamı klima gazının patlaması sonucu gözlerinde görme kaybı yaşamasıyla son buldu. Durumu yetkililere bildiren Hatırnaz günlerce gemiden indirilmeyerek, sağlık kuruluşuna götürülmedi. Gemiden günler sonra indirilen Hatırnaz avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Panama bayraklı Dıamond-T isimli gemide elektrik zabiti olarak çalışan Kadir Hatırnaz'ın 8 Ağustos 2020 tarihinde geminin Çin Halk Cumhuriyeti üzerinde olduğu sırada klima gazının patlamasıyla gözüne gaz basıncı ve metal parçalar geldiği olay anlatıldı. İddiaya göre, iş kazasının ardından Kadir Hatırnaz'ın gemi kaptanı ve başmühendise gözünün görmediğini, acı çektiğini söyleyerek, geminin en yakın limana yanaşarak kendisini sağlık kuruluşuna sevk etmelerini istediği ifade edildi. Dilekçede, talebi kabul görmeyen Hatırnaz'ın Dubai limanına yanaşana kadar oyalandığı belirtildi. İş kazasının meydana gelmesinde başmühendis çarkçıbaşı Seçkin Ü.'nün hatası olduğu ve örtbas edilerek Hatırnaz'ın sağlık kuruluşuna götürülmediğine yer verildi.

Geminin Dubai limanına yanaşmasıyla Kadir Hatırnaz gemiden inerek 5 Eylül 2020 günü Türkiye'ye döndü. Gittiği sağlık kuruluşlarından aldığı raporunda 'her iki gözünde iş kazası sonucunda görme kaybı olduğu kalıcı maluliyetinin yüzde 55 olduğu bilirkişi sağlık raporuyla ile tespit edilmiştir' denildi.

"AĞRIM VAR DEDİĞİMDE ASPİRİN İÇ DEDİLER"

Bir denizcilik firmasının Diamond-t gemisinde elektrik zabiti olarak çalışan Kadir Hatırnaz, "Görevimin 22. gününde soğutma sisteminin derecelerine bakarken patlamasının sonucunda yüksek gaz basıncı ve parçacıklar gözüme geldi. Olay yerinden çıktıktan sonra gemi kaptanına ve başmühendise gözlerimin görmediğini söyledim. Onlarda hiçbir şekilde bir şey yapmadılar. Ağrım var dediğimde aspirin içmem gerektiğini söylediler.



"GEBZE'YE KADAR İDARE ET"

Tele sağlık diye bir kuruluşu aradım ve ne yapabilirim diye sorduğumda sağlık kuruluşuna gitmem gerektiğini anında müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Ben bunu whatsapp üzerinden şirkete söyledim ve hiçbir şekilde indiremeyiz seni, Gebze'ye kadar idare et bizi dediler. Ben de Çin'den Gebze'ye kadar idare edecek halim yok, gözüm görmüyor dedim. Avukatımı arayarak bir şekilde indim gemiden sonrasında hastaneye gittim. Orada bir gözümün yüzde on diğerinin yüzde otuz gördüğünü öğrendim. Adli tıp kurumundan rapor da aldım. Üç ayrı hastaneye gittim.

"HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMDEN TUTMADILAR"

Şirket paramı ödemedi, hastane masraflarımı ödemedi. Hiçbir şekilde elimden tutmadılar. Bir de gemide böyle bir olay olmadı diye yalan beyanda bulundular sigorta firmasına. Duyduğum kadarıyla gemide olay olmadığına dairde imza toplatmışlar. Avukatım aracılığıyla şirkete dava açtık, haklarında suç duyurusunda bulunduk. Gözlerim kalıcı olarak böyle kalacak, düzelme imkanı yok. 9 aydır bu sebeple çalışamıyorum. İş hayatım tamamen bitti. Bundan sonra çalışamayacağım. Sağlık kuruluşları bana çalışmam için sağlık raporu vermiyor gözümden dolayı. Hayatımın sonuna geldim" dedi.

Dava önümüzdeki günlerde Bakırköy 8. İş Mahkeme'sinde görülecek.