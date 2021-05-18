Son dakika: Hızlı geçtin kavgası cinayetle bitti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

"AMBULANSI KENDİSİ DURDURUP BİNMİŞ"



Ağabeyimin eli kesiliyor sonra bir hamle daha yapıyor diyen Medet Kaplan; "Ağabeyimin kalbinin üzerine saplıyor. Adama eliyle vurup oradan uzaklaşıyor. O sırada yoldan bir ambulans geçiyor onu durdurup yardım istiyor. O sırada polisler geliyor abim iyim diyor konuşuyor. Sonra ambulansa bindirip hastaneye götürüyorlar. Sadi Konuk hastanesinde ameliyata alındı orada da hayatını kaybetti. Katilinin kaçtığı aracın plakası belli adı Aytekin Ö. (31) polis peşinde biran önce yakalanır inşallah" dedi.



"SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORU HELALLİK İSTEDİ"



Ağabeyinin ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istediğini belirten Medet Kaplan; "Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında. İşlerin çok güzel maşallah dedi. Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet dedi. Sanki öleceğini biliyormuş. Yine aynı akşam annemi göğsüne yatırmış uyutmuş. Babama haberi çok sonra verdik. Kalbinden rahatsız, hala korkuyoruz bişey olur diye. Konuşmuyor içine içine ağlıyor. Hızlı geçtin diye yol kavgasında ağabeyimin canını alan katil biran önce yakalansın. Bir hiç uğruna bizim o iki çocuğun hayatını yaktı" dedi.