Son dakika: Hızlı geçtin kavgası cinayetle bitti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Bayrampaşa'da özel güvenlik olarak çalışan 2 çocuk babası Mert Kaplan yanında hızla geçen araçtaki sürücüyü uyardı. Araçtan bıçakla inen saldırgan genç adamı kalbinden bıçakladı. Yoldan tesadüfen geçen ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde motorla giden Mert Kaplan'ın yanından geçen aracın ilerde durduğu ve kavga ettikleri anlar görülüyor.
Ölmeden hemen önce kardeşini arayıp çocuklarım sana emanet diyen Kaplan son yolculuğuna uğurlandı. Ağabeyini kaybeden Medet Kaplan; "Benim lokantam var. Abim boş vakitlerinde gelip bana yardım ederdi. Kuryelerden birinin lastiği patlamış. Abim yanına gitmiş tamir etmişler. İkisi motorla dönerken yanlarından bir araç onlara çarpacak gibi hızla geçip ileri de durmuş. Abimde yanına gidip 'ne yapıyorsun, yavaş bizi ezeceksin' demiş. Adam elinde bıçakla inip abime saldırmış. Kalbinden bıçaklanmış. Yolda ambulansı kendisi görüp durdurmuş. Hastaneye gitti ama kurtarılamadı. Katil de olay yerinden kaçış. Polis her yerde arıyor biran önce bulunur inşallah" dedi.
YANLARINDAN GEÇTİ İLERİDE DURDU
Bayrampaşa'da bir bankada özel güvenlik olarak görev yapan 2 çocuk babası Mert Kaplan işi olmadığı zamanlar küçük kardeşi Medet'in kebapçı dükkanına gelip ona yardımcı oluyordu. Geçtiğimiz hafta 6 Mayıs gecesi dükkanda çalışırken Mert Kaplan'ı kuryelerden birisi aradı. 'Abi lastiğim patladı yolda kaldım" dedi. Mert Kaplan hemen başka bir motorla onun yanına gitti. Birlikte lastiği değiştirdiler. Dükkana doğru yola koyuldular. İki motorla yolda gelirken Tuna Caddesi'nde bir araç yanlarında hızla geçti ve ilerideki göbekte durdu. Mert Kaplan aracın yanına gitti yavaş git uyarısı yapında araçtan bıçakla inen saldırgan Kaplan'ı kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kaplan hayatını kaybetti.
HIZLI GEÇTİN UYARISI
Yaşananları SABAH'a anlatan Mert Kaplan'ın kardeşi Medet Kaplan; "Ağabeyim sürekli burada durmazdı. İşi olmadığı zaman boş zamanlarında yanıma gelir bana yardım ederdi. O günde geldi yanıma işleri takip ediyordu. Gece saat 12 gibi kuryelerden biri yemek götürdü. Gelirken lastiği patlamış abimi arayınca oda yanına gitmiş. Lastiği tamir etmişler dönerken, yanlarından bir araç geçmiş. Adam ilerde durmuş. Ağabeyim yanına gidip 'yavaş git bizi ezeceksin' demiş. Adam elinde ekmek bıçağı ile inip abime doğru saldırmış. Abim hemen polisi aramış." İfadelerini kullandı.
"AMBULANSI KENDİSİ DURDURUP BİNMİŞ"
Ağabeyimin eli kesiliyor sonra bir hamle daha yapıyor diyen Medet Kaplan; "Ağabeyimin kalbinin üzerine saplıyor. Adama eliyle vurup oradan uzaklaşıyor. O sırada yoldan bir ambulans geçiyor onu durdurup yardım istiyor. O sırada polisler geliyor abim iyim diyor konuşuyor. Sonra ambulansa bindirip hastaneye götürüyorlar. Sadi Konuk hastanesinde ameliyata alındı orada da hayatını kaybetti. Katilinin kaçtığı aracın plakası belli adı Aytekin Ö. (31) polis peşinde biran önce yakalanır inşallah" dedi.
"SANKİ ÖLECEĞİNİ BİLİYORU HELALLİK İSTEDİ"
Ağabeyinin ölmeden bir hafta öncesinde tüm akrabalarını çocuklarıyla birlikte gezip helallik istediğini belirten Medet Kaplan; "Sanki içine doğmuş gibi. Olaydan hemen önce beni aradığında. İşlerin çok güzel maşallah dedi. Bana bir şey olursa çocuklar sana emanet dedi. Sanki öleceğini biliyormuş. Yine aynı akşam annemi göğsüne yatırmış uyutmuş. Babama haberi çok sonra verdik. Kalbinden rahatsız, hala korkuyoruz bişey olur diye. Konuşmuyor içine içine ağlıyor. Hızlı geçtin diye yol kavgasında ağabeyimin canını alan katil biran önce yakalansın. Bir hiç uğruna bizim o iki çocuğun hayatını yaktı" dedi.