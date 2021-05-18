İstanbul'da, "kademeli normalleşme" sokakları da normalleştirdi

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu da arttı.



Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" süreci önceki gün sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında gündüz saatlerinde görülen trafik yoğunluğu nermalleşme günlerini aratmadı. Mesai saati sonrası evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.



Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte sokaklarda caddelerde ve meydanlarda yoğunluk geçmişteki normal günleri aratmadı.



Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, TEM Otoyolu Kağıthane-Esenler arasında trafik akışı yavaşlarken Yenibosna-Avcılar arasında da yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma araçları ve duraklarda da bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



İBB'nin mobil uygulamasında, kent genelindeki trafik yoğunluğu akşam saat 17.50 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü. İstanbul'a dönüşlerle birlikte trafik yoğunluğunun ve insan yoğunluğunun gün geçtikçe artması bekleniyor.