Levent Camii Çamlıca’dan da görülebilecek

İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı 20 bin kişilik Camlıca camisinden de görülebilecek dört minareli Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kubbesi yükselmeye başladı.



50 bin metrekarelik alanda inşaası devam eden ve kaba inşaatında yüzde 50'ye yakını tamamlanan 20 bin kişilik Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kubbe bölümünün büyük kısmı tamamlandı.



CAMİNİN 12 BİN METREKARELİK YEŞİL ALANI OLACAK



Dernek Başkanı Ergin Külünk, inşaatın hızla devam ettiğini belirterek, "Levent`te 18 bin 500 metrekarelik arazide cami inşaatımız hızla ilerliyor. Alt bölüm otopark, butik kültürel etkinliklerin yapılabileceği bazı mekanları içeriyor. Camimizin etrafında da 12 bin metrekarelik yeşil alan ve parklar olacak. Çünkü tasarlarken, buranın bir cuma camisi olacağını düşünüyoruz" demişti.





20 BİN KİŞİLİK CAMİ OLACAK



İstanbul Levent'te, mülkiyeti Maliye Bakanlığı'na ait olan ve 2016 yılında İBB Meclis kararıyla imar planı değişikliğiyle cami alanına alınan 18 bin 450 metrekare büyüklüğündeki arsa üzerine Levent Camisi inşa ediliyor. 20 bin kişilik caminin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı. Mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çok beğendiği Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camisi'nin mimarı Hacı Mehmet Güner oldu. Güner, yaptığı caminin çok beğenilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliği'ne atanarak İstanbul'a transfer edilmişti.



ÇAMLICA'DAN DA GÖRÜLEBİLECEK İSTANBUL'UN SEMBOL CAMİLERİNDEN OLACAK



Çamlıca cami inşaatının sorumluluğunu üstlenen Levent Camii Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin tamamen bağış yoluyla yapılacağını kaydetmişti. 2020 yılında inşası başlayan Caminin yapım süresinin 700 gün olduğu Caminin oturum alanının 5 bin 744 metrekare. Yaklaşık bin araçlık 4 katlı otoparka sahip olacak. 4 minareli caminin, minare yükseklikleri 66 ve 77 metre. 66 rakamı ebced hesabına göre Allah ismini sembolize ederken, 7'den 77'ye bütün milleti kapsayan bir mana üstleniyor. Kubbe sistemi, 44 metre yükseklikte 23 metre çapında olacak. Tıpkı Çamlıca Camii'nde olduğu gibi, Levent'te inşa edilecek cami de içinde konferans ve toplantı salonları gibi sosyal mekanları da barındıracak. Camide 41 adet kadın abdesthane ve 28 adet WC, erkekler içinse, 30 adet WC ile 87 adet abdesthane, 9 adet de asansör olacak. Depreme dayanıklı inşa edilecek caminin kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Cami, Çamlıca Camisi'nden de görülebilecek."

İnşaası hızla devam eden inşaası devam eden ve kaba inşaatında yüzde 50'ye yakını tamamlanan 20 bin kişilik Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kubbe bölümünün büyük kısmı tamamlandı. Üsk kısmı bir hafta içerisinde tamamlanacak camii'nin minare tabanlarıda kendini göstermeye başladı. Camii'nin 2022 yılında gölkemli şekilde Leventten yükselerek İstanbul'un sembol camilerinden birisi olacağı kaydedildi.