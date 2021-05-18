Lig bitti tatil başladı

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcular tatil çıktı. Fenerbahçe'de forma giyen Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşı Kiveli Marda ile birlikte tatil için ABD'ye gitti.





Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'ndan Miami'ye uçan çiftin 10 gün boyunca burada tatil yapacakları öğrenildi.

Galatasaray'da forma giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ise ailesi ile birlikte tatil için İspanya'nın Malaga şehrine gitti.