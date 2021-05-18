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Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:37 Son Güncelleme: 18.5.2021 14:12

Lig bitti tatil başladı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Lig bitti tatil başladı

’in sona ermesiyle birlikte Türkiye’de forma giyen yabancı futbolcular tatil çıktı. 'de forma giyen Yunanistanlı  futbolcusu Dimitris Pelkas bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşı Kiveli Marda ile birlikte tatil için ’ye gitti.

Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Türkiye'de forma giyen yabancı futbolcular tatil çıktı. Fenerbahçe'de forma giyen Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas bir süre önce evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşı Kiveli Marda ile birlikte tatil için ABD'ye gitti.



Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'ndan Miami'ye uçan çiftin 10 gün boyunca burada tatil yapacakları öğrenildi.
Galatasaray'da forma giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ise ailesi ile birlikte tatil için İspanya'nın Malaga şehrine gitti.

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Lig bitti tatil başladı
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