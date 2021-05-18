Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Siirt'in Eruh İlçesi Yassıdağ bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen PKK/KCK terör örgütüne yönelik Eren-13 Operasyonu kapsamında yakın hava destekli operasyon sonucu 3 terörist silah, teçhizat ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Söz konusu bölgede JÖH (Jandarma Özel Harekât), GK (Güvenlik Korucusu) ve METİ (Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha) Timleri tarafından icra edilen arazi taraması faaliyeti sonucu; PKK'lı teröristlere ait 2 Adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 Adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 Adet El Bombası, 5 Adet Şarjör ve bol miktarda örgütsel döküman, gıda ile bol miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak/barınaklar imha edilerek, kullanılmaz hale getirildi.