Şırnak Valisi, “Cudi Dağı” projesini SABAH’a anlattı

Cudi Dağı'nın terörle mücadele süreci ve iç güvenliğin sağlanması bağlamında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Pehlivan, "Burada tam güvenliğin sağlanması için yol, kule ve üs bölgelerinden oluşan 'Güvenlik Konsept Projesi' geliştirilmiştir. Bundan hareketle Cudi'nin tarihi derinliği de göz önünde bulundurularak başlatılan "Cudi Dağı Güvenlik, Tarih, Kültür ve Doğa Projesi", sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve himayelerinde, İçişleri Bakanlığının talimatları ve başından beri verdikleri üst düzey destekler ile hayata geçirmeye başladığımız, Şırnak için hayati önem taşıyan bir projedir. Cudi Dağı, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu Sefine Bölgesi'ni de içinde barındırıyor. Sefine bütün dinler için önemli bir noktadır. Buranın tarihi derinliği ve dini inançlar açısından değeri çok büyüktür. Tarih kültür ve inanç turizmi açısından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli irtibat sağlanmış olup müşterek çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Şırnak Üniversitesi ile bu konuda detaylı çalışmalar koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Cudi Dağı Güvenlik Konsepti kapsamında 2020 yılında toplam 15 güvenlik kulesi ve 48,1 kilometre yol yapıldı. Cudi Dağı Güvenlik Konsepti kapsamında Cudi Dağı Gavurtepe MGÜP ve Sefine MGÜP olmak üzere iki adet Modüler Geçici Üs Bölgesi (MGÜP) yapımı planlandı. Cudi Dağı kuzey yakasında Gavurtepe MGÜP yapımı tamamlandı. Sefine MGÜP yapım çalışmaları ise Cudi Dağı Sefine Bölgesi'nde devam ederken, 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor" dedi.

CUDİ DAĞI MİLLİ PARKI

Şırnak'ta Milli Parklar Kanunu'na tabi koruma statüsünde alanın henüz bulunmadığını, Milli Park, Tabiat Parkı potansiyelinde alanların olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan şöyle dedi: "Bu alanlardan en önemlisi; içinde barındırdığı doğal, tarihi, kültürel, biyolojik ve rekreasyonel kaynak değerleri ile "Cudi Dağı"dır. Cudi dağı, görsel peyzaj değerlerine, insanın psikolojik yapısına ve zevklerine hitap eden emsalsiz, üstün, bakir ve doğal manzara özelliklerine sahiptir. Çeşitli endemik flora türlerinin yanında, yaban hayatı bakımından zengin ve doğal bir yapıya sahiptir. 16 Nisan 2021 tarihinde Cudi Dağı'nın Milli Park olma sürecini başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanacak Cudi Dağı Milli Parkı Ön Etüt Raporu değerlendirilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne sunulacak. Cudi Dağı'nın Milli Park olma yolundaki en önemli kaynak değer; Nuh Tufanı ve Nuh'un Gemisi'dir. Çok eski bir geçmişe sahip olan kentin tarihi Evliya Çelebi'nin 17.yy'da yazdığı "Seyahatname" isimli kitabına göre Nuh tufanı öncesine kadar dayanır. Nuh'un Gemisi'nin ilimiz sınırları içerisinde bulunan Cudi Dağı'nın tepesinde bulunduğu, Kur'an-ı Kerim Hud suresi 44. ayetinde de yer alır. Nuh'un Gemisi'nin oturduğu yer olarak adlandırılan Sefine Bölgesi, uzun yıllar ziyaretçilerini ağırlamış, Milli Park tescilinden sonra önemli bir inanç turizmi merkezi haline gelecektir. Cudi Dağı; doğal, biyolojik, rekreasyonel ve kültürel kaynak değerleri ile de hem ulusal hem de uluslararası bir ziyaretçi potansiyeline sahiptir."

BÖLGE BİNLERCE BİTKİ TÜRÜ, YABAN HAYATA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Cudi Dağı'nda 1000'in üzerinde farklı bitki türü ile yaban hayata ev sahipliğini yaptığını kaydeden Vali Ali Hamza Pehlivan, "İsmini Cudi Dağı'ndan alan "Prospero cudidaghense, Spiraea cudidaghense" gibi 50'nin üzerinde lokal endemik bitkiye ev sahipliği yapan ve ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından son derece önemli bir alandır. Cudi Dağının doğal bir yaban hayatı zenginliği de bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 50 yıldır ülkemizde nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı (Panthera pardus) Cudi Dağında yakın zaman içinde görüntülenmiştir. Bunun yanında; yaban keçisi, boz ayı, çizgili sırtlan, vaşak, kurt, çakal, tilki, oklu kirpi, akbaba, kartal, şahin, kınalı keklik gibi 100'lerce memeli ve kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır." açıklamasında bulundu.

DOĞA SPORLARI YAPILABİLECEK

Milli Park süreci ile birlikte bölgede doğa sporlarının yapılacağına dikkat çeken Pehlivan, "Ziyaretçilerin günübirlik veya kampçılık gibi rekreasyon faaliyetleri yanında, alan içerisinde; safari ve yaban hayatı gözlemciliği, doğa yürüyüşü ve tırmanma, kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, botanik çalışma veya bitki gözlemciliği, kampçılık, mağaracılık, kelebek gözlemciliği, binicilik, yamaç paraşütü, kayak, bisiklet sporu gibi birçok doğa turizmi faaliyeti gerçekleştirilebilecektir. Sonuç olarak, tüm bu kaynak değerleri birlikte değerlendirildiğinde, kentteki en önemli doğa alanlarından bir olan Cudi Dağı, Milli Park sürecinin tamamlanması ile yakın zamanda bir cazibe merkezi haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

CUDİ CUP TENİS TURNUVASI

Öte yandan, Şırnak önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 20-23 Mayıs 2021 tarihlerinde, Cudi Dağı eteklerinde "Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' başlıyor.