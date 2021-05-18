Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 19 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması, tam kapanmada kesintisiz olarak devam etti ve dün kademeli normalleşme süreci ile birlikte yeniden belirli saatlere indirgendi. Akşamları dışarıda olacak olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak başlangıcını araştırıyor. Öte yandan, 19 Mayıs yarın sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da merak edilen konular arasında yerini aldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde yer alan düzenlemeye göre, önceki gün yürürlüğe giren uygulamada, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması düzenlemesi...

1 Haziran tarihine kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgede, sabah ve akşam sokağa çıkma yasağı bitiş ve başlangıç saatleri ile sokağa çıkma kısıtlaması olan günler belirlendi. 84 milyon, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı başta olmak üzere, kısıtlama saat ve günlerini merak ediyor. Buna göre, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİLDE KISITLAMALARIN DURUMU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Daha önceki resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. "19 Mayıs'ta yasak var mı" sorusu, Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı ile yanıt buldu.