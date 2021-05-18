Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Cumhur İttifakı'ndaki kritik görüşme Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilirken, yaklaşık olarak 1 saat süren görüşme sona erdi.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli terörle mücadele ve yeni anayasanın da masada olduğu birçok konuyu görüştü.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi | Video

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

A Haber muhabiri Lamia Ayhan Cumhur ittifakındaki görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı. Görüşmenin önemine dikkat çeken Ayhan, "İki lider bundan önce 15 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelmişti ve sonrasında mayıs ayının hemen başında Bahçeli Anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı ki oldukça önemliydi bu paylaşımı. Tabi ki AK Parti'ye de sunuldu bu taslak. AK Parti'nin de taslağı hazırlık aşamasında ama henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Cumhur İttifakı'nın Anayasa taslağı önemli. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra STK'larla, iş çevreleriyle ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak" dedi.