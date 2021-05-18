Son dakika: 1.5 ton uyuşturucu yakalanmıştı! İçişleri'nden flaş açıklama: Bu bizim için ilk değil...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ve ilgili müdürlüklerin katılımı ile uluslararası sularda ele geçirilen 1.5 tonluk uyuşturucu ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ersoy, " 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." dedi.
"BU BİZİM İÇİN İLK DEĞİL"
Bakan Yardımcısı Ersoy, operasyona ilişkin, "Dün yaptığımız Onur Operasyonu bizim yaptığımız ilk operasyon değil. 2017 yılında yapılan operasyonda 1 ton 71 kilo eroin ele geçirilmişti. Dün yapılan operasyonda Akdeniz'de faaliyete başlanmış, toplam 135 personel görevlendirilmiştir. 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." ifadelerini kullandı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat ortaklığı ile gerçekleşen operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı.
Görüntülerde, uyuşturucu dolu tekneye askerlerimizin silahla yaklaştığı ve teslim olma çağrısı yaptığı görülüyor. Uyuşturucuların ele geçirilmesi sonrası şüphelilerin kelepçelenmesi de görüntülerde yer alıyor.
LİMANDA SERGİLENDİ
Suriye açıklarında operasyon düzenlenen gemide ele geçirilen 1,5 tonun üzerinde esrar, Mersin Limanı'nda sergilendi.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye açıklarında müdahale edilen gemide 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini duyurmuştu.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun