Son dakika: 1.5 ton uyuşturucu yakalanmıştı! İçişleri'nden flaş açıklama: Bu bizim için ilk değil...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ve ilgili müdürlüklerin katılımı ile uluslararası sularda ele geçirilen 1.5 tonluk uyuşturucu ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Ersoy, " 4 şüpheli etkisiz hale getirilmiş, çuvallarında içindeki yaklaşık 1,5 ton esrar maddesine el konulmuştur." dedi.