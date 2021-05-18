Son dakika... Dikkat! Normalleşme başladı: İstanbul geri döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyelerine ulaştı. Tam kapanma tedbirlerinin sona ermesiyle başta yeme içme, giyim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme de günler sonra işbaşı yaptı. Vatandaşlar, soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler de Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu, kimileri ise denize girdi.