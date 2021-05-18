TAMAMEN NORMALLEŞEMEYİZ

Daha 1-1.5 ay önce hastalarımız için yer bulmakta zorlanıyorduk. İstanbul'daki acil durum hastaneleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm hastanelerdeki yoğun bakımlar Covid-19 hastalarıyla doluydu. Çok zorlandığımız günlerdi. Şu an için yoğun bakımlardaki doluluk oranı yarı yarıya azaldı. Benzer biçimde yoğun bakım ihtiyacı olmayan yatan hastaların sayısı da ciddi oranda azaldı. Bazı COVID servislerimiz kapandı ve eski işleyişine döndü. Fakat halen COVID-19 hastası yatırmaya devam ettiğimizi ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların acile başvurmaya devam ettiğini de belirtmeliyim. Bir buçuk ay öncesine göre çok daha iyi durumdayız fakat tamamen normalleşecek kadar değil.