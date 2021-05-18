Son dakika haberleri: Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtildi.
Biden'ın toplumlararası şiddet ile ilgilenilmesi ve Kudüs'te sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, "Biden, masum sivillerin korunmasını sağlamak için İsrail'i elinden gelen çabayı göstermeye teşvik etti. " ifadesine yer verildi.
BİDEN'DAN ATEŞKESE DESTEK
İki liderin, İsrail'in Gazze'deki diğer örgütler ve Hamas'a yönelik askeri operasyonlarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." bilgisi paylaşıldı.
Telefon görüşmesinde, iki liderin ve ekiplerinin süreç boyunca yakın iletişimde olunması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.
735 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
Öte yandan ABD medyasından Washington Post, başkan Joe Biden ve Tel Aviv yönetimi arasında, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti.
Gazetenin haberine göre, 5 Mayıs'ta Tel Aviv yönetimi ve Biden yönetimi arasında 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapıldığını iddia etti. Gazete, söz konusu anlaşmayı ismi açıklanmayan bir Kongre üyesinin ifadelerine dayandırdı.
"KANLI ELLERİNİZLE TARİH YAZIYORSUNUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e zulmünü de sert sözlerle eleştirmişti. İsrail'in katliamlarını görmezden gelen ABD'ye de seslenen Erdoğan, Biden'a; "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Biden'a İsrail tepkisi! "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" Son dakika: ABD yönetiminden skandal karar! İsrail’e rekor silah satışı onaylandı