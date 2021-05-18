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Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:23 Son Güncelleme: 18.5.2021 11:40

Genel Başkanı : Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz

Son dakika haberi: 'den istifa ederek 'ni kuran , partisinin Genel Başkanı olarak ilk basın toplantısını gerçekleştiriyor. İnce'nin canlı yayındaki açıklamaları şöyle...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensupları ile bir araya geldi. İnce, burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

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"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINAMAYANI PARTİDE İSTEMİYORUZ"

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız.. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz.

Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali'nin yüreği olacak önce yüreği.

2 ay sonra herkes görecek meydanları. Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var.

Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz
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