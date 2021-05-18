SON DAKİKA! Özhaseki canlı yayında tek tek sıraladı! Akşener'in, Netanyahu benzetmesinin perde arkası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber'de yayınlanan Memeleket Meselesi adlı programa konuk oldu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bululunan Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı çocuk katili Netanyahu'ya benzetmesine de tepki gösterdi.
"BİLİNÇLİ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Akşener'in sözlerinin Türkiye'de yankı bulduğunu bildiren Özhaseki, "Türkiye'de 83 milyon insan ayıplamıştır, hiç yakışmadı. Ben bilinçli yaptığını düşünüyorum. Bugün özellikle bir çıkış yaparak, benzetmenin yakışıksız olduğunu farkında olarak, bir çocuk katiline, teröriste sayın cumhurbaşkanımıza benzetmek akıl ve mantık dışı" dedi.
"POT KIRMA GİBİ DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Akşener'in yıllardır siyaset içinde olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Pot kırma gibi değerlendirmek mümkün mü? Değil! Bir sıkışmışlık yaşıyorlar, İYİ Parti olarak daralmışlık yaşıyorlar. İçinde bulundakları ittiafaklarıdan utanç taşıyorlar" şeklinde konuştu.
"HDP ONLARIN UTANÇ VESİLESİ"
Açıklamalarına devam eden Özhaseki, "Türkiye sevdasıyla ortaya çıktıkları ifade ediyorlar fakat beraber bulundukları torba içerisinde HDP'yi bir türlü izah edemiyorlar. O, onların utanç vesilesi" ifadelerini kullandı.
GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI
Dün şu ana kadar öldürülmüş en üst düzey sözde yetkili Sofi Nurettin'i vurgulayan Özhaseki, "Orada yeni bir gündem var. Bir taraftan HDP'lilere bakanlık verilmesi ciddi bir iştir, konuşulması lazım. Bir taraftan da üst düzey bir terörist öldürülmüş, onunla ilgili yorumlar yapılacağı sırada, siz çıkıp sayın cumhurbaşkanımızı çocuk katillerinin devletinin lideriyle eş tutuyorsunuz" dedi.
"ONLARIN SIKIŞMIŞLIKLARI HDP"
Bu açıklamadan dolayı Akşener'in vicdanen rahat olmayacağını aktaran Özhaseki, "Onların sıkışmışlıkları HDP... CHP ile HDP'nin içli dışlı olması, bunların da aynı potada erimiş olmaları. Bunu anlatamıyorlar" şeklinde konuştu.