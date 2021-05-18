SON DAKİKA! Özhaseki canlı yayında tek tek sıraladı! Akşener'in, Netanyahu benzetmesinin perde arkası

GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABASI

Dün şu ana kadar öldürülmüş en üst düzey sözde yetkili Sofi Nurettin'i vurgulayan Özhaseki, "Orada yeni bir gündem var. Bir taraftan HDP'lilere bakanlık verilmesi ciddi bir iştir, konuşulması lazım. Bir taraftan da üst düzey bir terörist öldürülmüş, onunla ilgili yorumlar yapılacağı sırada, siz çıkıp sayın cumhurbaşkanımızı çocuk katillerinin devletinin lideriyle eş tutuyorsunuz" dedi.