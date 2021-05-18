Soylu’dan Peker’e suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in yönelttiği iddialarla ilgili araştırma yapılmasını istedi. Başvuru dilekçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne organize suç örgütlerine yönelik olarak 1798 operasyon gerçekleştirildiği, bu operasyonlarda 22 bin 636 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 8 bin 414'ünün tutuklandığı hatırlatılarak, "Görüldüğü üzere son yıllarda organize suç örgütlerine yönelik yapılan etkili operasyonlar sonrasında bu kez mafya saldırısına, kurgusuna muhatap kalınmıştır" denildi. Soylu, Peker'in kendisine yönelik sözleriyle ilgili "hakaret ve iftira" suçlaması ile suç duyurusunda da bulundu.