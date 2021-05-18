Tüm insanlık birlik olmalı

Başkan Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirten Erdoğan, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti. Uluslararası camianın İsrail'e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi, somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Papa Fransuva'nın tepkilerinin Hristiyan dünyasını harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti. Erdem ANILAN/ANKARA