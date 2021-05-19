10 ilde terör örgütüne şafak operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda büyük darbe vurulan, harekât alanı her geçen gün daraltılan, sınır hattından ülkeye giriş çıkışlarının önüne geçilen PKK terör örgütünün para ve fon kaynakları ile işbirlikçilerine de darbe vurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Nusaybin kırsal alanındaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının üzerinden ve bulundukları sığınaktan çıkan dokümanlar üzerine soruşturma başlatıldı. Mardin, Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne ve Hatay'da 31 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 25 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelere de el konuldu.