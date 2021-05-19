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Giriş Tarihi: 19.5.2021 13:01

10 ilde terör örgütüne şafak operasyonu

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
10 ilde terör örgütüne şafak operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eren-5 operasyonları kapsamında Bağok kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgüte finansman sağlayanlara yönelik de eş zamanlı Mardin merkezli 10 ilde jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal alanda büyük darbe vurulan, harekât alanı her geçen gün daraltılan, sınır hattından ülkeye giriş çıkışlarının önüne geçilen PKK terör örgütünün para ve fon kaynakları ile işbirlikçilerine de darbe vurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Nusaybin kırsal alanındaki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının üzerinden ve bulundukları sığınaktan çıkan dokümanlar üzerine soruşturma başlatıldı. Mardin, Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne ve Hatay'da 31 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, 25 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelere de el konuldu.

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10 ilde terör örgütüne şafak operasyonu
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