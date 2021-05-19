“3 kutsal dinde de ‘öldürmeyeceksin’ diyor dünyadaki din adamları bu zulme dur demeli”

Diyanetİşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti. Yarım saat süren görüşmenin ardından Erbaş ve Mustafa basın açıklaması yaptı. Erbaş, Filistin'de şehit olan ve yaralananlar için Büyükelçi Mustafa'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını belirtti. Türkiye'nin maddi ve manevi gücüyle Filistin'in yanında olacağını vurgulayan Erbaş, "Yahudiliğin kutsal kitabı Tevrat'ta 'Öldürmeyeceksin' deniliyor. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de de yasak. Kur'an-ı Kerim'de 'Bir kimseyi haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir' der. Buradan dünyadaki tüm din adamlarına sesleniyorum. Harekete geçin ve bu zulme 'dur' deyin" ifadelerini kullandı.