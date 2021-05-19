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Haberler Gündem Haberleri 3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği başvurusu
Giriş Tarihi: 19.5.2021 23:45 Son Güncelleme: 19.5.2021 23:46

, , şartları nelerdir?

3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği başvurusu

1 Yılı aşkın bir süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından yapılan son dakika açıklamasında esnafa 3 Bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında “, , şartları nelerdir?” soruları üzerinde yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı. Merak edilen 3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Ülkemizde 2020 yılının başların bu yana etkilerini gösteren corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan en son kabine toplantısı sonrasında esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından hibe desteğine başvuruda bulunmak isteyenler "3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

3000 TL - 5000 TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

Esnafa 3 Bin TL ve 5 Bin TL hibe desteği ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar şöyle;


DESTEK 2 GRUP HALİNDE OLACAK

Yeni destek paketini paylaşan Erdoğan, "Salgın nedeniyle işlerine ara veren esnaflarımıza 2 grup halinde destek verilecek" dedi.


1. GRUPTA YER ALAN İŞLETMELER: 5 BİN TL ALACAK

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız" ifadelerine yer verdi.


2. GRUPTAKİ İŞLETMELER: 3'ER BİN LİRA ALACAK

Erdoğan daha sonra ise "Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır" şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan bu gruptaki işletmelere de bir defaya mahsus olarak 3 bin liralık hibe ödemesi yapılacağı aktardı.


TOPLAMDA 4 MİLYAR 622 MİLYON LİRA HİBE EDİLECEK

Başkan Erdoğan 2 gruba toplamda 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız olarak verileceğini vurguladı.

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3000 TL - 5000 TL hibe desteği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Esnafa 3 Bin TL - 5 Bin TL hibe desteği başvurusu
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