7 ilde FETÖ üyelerine ankesör operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgüt üyeleri tarafından ankesör ve kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan, 5'i emekli olmak üzere 20 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'nın da aralarında olduğu 7 ilde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken 9 şüpheli ise aranıyor.