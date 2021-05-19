Akşener’in çirkin benzetmesine büyük tepki: Vicdansız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Akşener, "Erdoğan'ın İsrail versiyonu" ifadesini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Filistin'de katliam yapan, binlerce çocuğun katili olan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti. Akşener'in çirkin benzetmesine tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener'in sözlerini "Ahlak dışı sapma" olarak değerlendirirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Akşener'in sözlerini "Ajan provokatör dili" olarak niteledi. İşte tepkiler:'SİYASİ ÇAPSIZLIK'İsrail'in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu'nun adını aynı cümlede geçirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. İsrail'i kınama cesareti sergileyememiş Akşener, bu siyasi çapsızlıktan vazgeçmelidir.'İZANSIZ SÖZLER'İzansız sözleri şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse 'açık iş birliği-gizli ittifak' yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin.'SİYASİ AHLAKSIZLIK'Akşener'i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu'yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır.'ÇİRKİNLİK BU'Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.'AKIL VE VİCDAN TUTULMASI'Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır'EN GÜZEL CEVABI FİLİSTİNLİLER VERİR'Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık.'SİYASİ ELEŞTİRİNİN DE BİR SINIRI VARDIR'Sayın Akşener, siyasi eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır.'AKŞENER, İSRAİL SAFINDA YER ALMIŞTIR'İğrenç bir ifade. Bu, muhalefet dili değil, bu bir ajan provokatör dilidir. Düşman safında yer almaktır. Meral Akşener İsrail safında yer almıştır.