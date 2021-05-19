Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bağcılar Belediyesi’nden gençlere müjde!
Giriş Tarihi: 19.5.2021 13:44

Bağcılar Belediyesi’nden gençlere müjde!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Bağcılar Belediyesi’nden gençlere müjde!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 8. ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ve YKS sınavlarına girene kadar her ay 10 GB internet hediye edileceğinin müjdesini verdi. Bu kampanyaya başvurular ise 1 Haziran'a kadar belediyenin internet sitesinden yapılacak

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak "İstiklal mücadelemizin başlangıç noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

SINAVLARA KADAR HER AY 10 GB İNTERNET HEDİYE

Başkan Çağırıcı gençlere bir de müjde verdi. Başkan Çağırıcı 8. ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ve YKS sınavlarına girene kadar her ay 10 GB internet hediye edeceklerini duyurdu.

Başkan Çağırıcı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır bir sürprizimiz var sizlere gençler! 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize LGS ve YKS sınavlarına kadar her birinize her ay 10 GB İnternet bizden! 1 Haziran'a kadar başvuruda bulunmayı unutmayın!" dedi.

İnternet kampanyasına başvurular ise Bağcılar Belediyesi'nin internet sitesinden yapılabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar Belediyesi’nden gençlere müjde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA