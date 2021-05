Bağcılar Belediyesi’nden gençlere müjde!

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak "İstiklal mücadelemizin başlangıç noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

SINAVLARA KADAR HER AY 10 GB İNTERNET HEDİYE

Başkan Çağırıcı gençlere bir de müjde verdi. Başkan Çağırıcı 8. ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ve YKS sınavlarına girene kadar her ay 10 GB internet hediye edeceklerini duyurdu.



Başkan Çağırıcı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır bir sürprizimiz var sizlere gençler! 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize LGS ve YKS sınavlarına kadar her birinize her ay 10 GB İnternet bizden! 1 Haziran'a kadar başvuruda bulunmayı unutmayın!" dedi.



İnternet kampanyasına başvurular ise Bağcılar Belediyesi'nin internet sitesinden yapılabilecek.