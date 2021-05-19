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Giriş Tarihi: 19.5.2021 11:59

’da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi

DHA
Bağcılar’da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi

’da yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa, hafif ticari araç çarptı. Sürücü yaralı çocuğu alıp, ailesiyle birlikte hastaneye götürdü.

Kaza, 17 Mayıs Pazartesi akşamı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatte Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide mangal yakan ailenin 6 yaşındaki çocuğu, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ancak seyir halindeki hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Çocuk

metrelerce sürüklenirken, aile hemen kaza yerine koştu. Sürücü, bir yakını tarafından kucağa alınan çocuğu aracıyla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aile üyelerinin de eşlik ettiği çocuk daha sonta Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edildi.

"HEM AİLELERİN HEM ŞOFÖRLERİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Kazanın meydana geldiği sokakta dükkanı olan esnaf Mehmet Emin Bişkin, "Çocuk koşarak boş araziden bu tarafa geçiyor. O sırada yukarıdan gelen araç fark etmiyor, çocuğa vuruyor. Çocuğun omzu kırık, kaburgalarında kırık var, yoğun bakımda diyorlar. Hem ailelerin hem şoförlerin dikkatli olması lazım" dedi.
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Bağcılar’da çarptığı çocuğu aracıyla hastaneye yetiştirdi
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