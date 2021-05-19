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Giriş Tarihi: 19.5.2021 15:02

operasyonu: 4 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşeme programı ‘’ u kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin önümüzdeki günlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

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Bylock operasyonu: 4 gözaltı
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