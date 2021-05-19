Bylock operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen 4 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette sorguları devam eden şüphelilerin önümüzdeki günlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.