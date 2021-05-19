CHP 19 Mayıs yerine 23 Nisan’ı kutladı

CHP'nin Muğla Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine gazetecilere mail olarak haber yapılması için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı mesajı gönderdi. Kutlama mesajıyla şaşkınlık yaratan Tezcan, yanlışlığı fark edince düzeltme maili geçti.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan'ın, 19 Mayıs'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı şöyle: "Cumhuriyetimizin temel kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. Yılını kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içerisinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bu günü Türk çocuklarına armağan etmiştir. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. "Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimiz için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.



Evren Tezcan

CHP Ortaca İlçe Başkanı"

DÜZELTME MAİLİ ATTI

Kutlama mesajıyla şaşkınlık yaratan CHP Ortaca İlçe Başkanı Tezcan, yanlışlığı fark edince düzeltme maile de geçti.