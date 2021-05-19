Emine Erdoğan ‘Van Gölü Sempozyumu’ için Van’a geliyor

1-2 Haziran tarihlerinde Van'da düzenlenecek olan Van Gölü Sempozyumu'nun hazırlık toplantısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gerçekleştirildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile düzenleme kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, sempozyum programı ve hazırlık süreci konuşuldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, Van Gölü Sempozyumu için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un yanı sıra üst düzey katılım beklediğimiz sempozyumumuzun Van Gölü için önemli çıktılarının olmasını temenni ediyoruz. Akademik açıdan da önemli bir talep oluştuğunu gördük. Ulusal ve uluslararası davetli konuşmacılarımız olacak" dedi.