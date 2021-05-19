Filistin'e giden gençlerden Başkan Erdoğan'a duygulandıran mektup: Duyun ey kardeşlerim, Kudüs bir emanet bıraktı bana

"EY KUDÜS, BEN, AĞLAYAN TEK YAŞLI GÖZ KALMASIN DİYE ÜZERİNDE..."

Mektubunda, "Ey Kudüs, ben, ağlayan tek yaşlı göz kalmasın diye üzerinde, ellerimi ve kalbimi taşın altından kaldırmayacağım. Yoksa ağlar Peygamberimin gözleri... Ve Yusuf'un ve Yakup'un gözleri... Ve masum çocukların gözleri..." ifadelerini kullanan Şeker, şu satırlara yer verdi:

"Yetimlik dokunmasın çocukların kalplerine. Namahrem eller değmesin topraklarına. Ben, kalemimden ve ellerimden geldikçe özgürlüğün için çabalayacağım. Bayraklarımız yan yana asılacak bir gün inanıyorum. Bir gün zulmün sahte lambaları patlayacak ve hep beraber asıl ışık veren, sönmeyen güneşi göreceğiz. Envar ile sürura kuşanacak her zerremiz. İnanıyorum. Evet bir ses duyuyorum şimdi, bir nida yükseliyor bana toprakların izinden, seher vaktinin derininden, taş duvarların arasından, Kudüs'ün yarasından...