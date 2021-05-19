Hücre evlerinde ele geçirildiler! İşte o silahlar

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye düzenlenen operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Operasyonu; İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Silahlı terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı baskınlarda 8 ayrı hücre evine yönelik operasyon yapıldı. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet "Kalaşnikof" marka uzun namlulu otomatik silah, "Kalaşnikof" silahlara ait 18 şarjör, bir askeri kamuflaj, bir el telsizi, Belçika yapımı bir adet uzun namlulu piyade tüfeği, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İncelenmek üzere el konulan suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.