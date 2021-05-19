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Giriş Tarihi: 19.5.2021 19:42

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi hayatını kaybetti

İHA
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan 'da son 24 saatte 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 124 bin 646'ya yükseldi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

5 BİN 506 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 256 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 506 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 172 bin 525'e ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 149 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 149 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 646'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 661 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 306 bin 730 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 46 kişi azalarak bin 643'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 382 bin 984 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 49 bin 348 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi hayatını kaybetti
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