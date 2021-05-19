İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 149 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

5 BİN 506 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 256 koronavirüs testi yapıldığı ve 5 bin 506 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 172 bin 525'e ulaştığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE 149 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 149 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 646'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 661 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 306 bin 730 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 46 kişi azalarak bin 643'e geriledi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 382 bin 984 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 49 bin 348 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.