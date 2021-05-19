İzolasyon atölyesi kül oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında İzolasyon ve Dekorasyon Atölyesi kül oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında atölyenin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Haraparası Mahallesinde bulunan İzolasyon ve Dekorasyon Atölyesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede Atölyenin her yerini saran alevlerden çıkan dumanı gören vatandaşlar itfaiye ve polisi arada. Kısa sürede yangın mahallinde Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeni ile atölyeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşların meraklı bakışları arasında yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri yoğun bir çalışmanın ardından sentetik madde dolu depoda çıkan yangını kontrol altına aldı. Daha sonra da söndürdü. Yaklaşık 1 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında ölen yada yaralananın olmaması tek teselli oldu. Maddi hasarın meydana geldiği Atölyenin büyük bir kısma kullanılamaz hale geldi.

KÖPEĞE İLK MÜDAHALE İTFAYE ERLERİNDEN

Öte yandan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen sokak köpeğini itfaiye kurtardı. Atölyeden çıkartılan köpeğe su veren itfaiye erleri çevredeki vatandaşlarında yardımı ile sokak köpeğini koruma altına aldı.