Kaçak sigara satan kişiler gözaltına alındı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 bin 718 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kırcıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden İ.A. ve G.S. isimli şahısların ev ve eklentilerinde bol miktarda gümrük kaçağı sigaranın bulunduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen Jandarma şahısların ev ve evlerinin eklentilerinde yaptığı aramada 2 bin 718 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Olayla ilgili ev sahipleri İ.A. ve G.S. gözaltına alındı.