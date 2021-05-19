Kocaeli ve İzmir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Kocaeli ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 2 muvazzaf jandarma astsubay, 1 görevden geçici uzaklaştırılan teğmen ile 4 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları devam eden şüphelilerin önümüzdeki günlerde Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.