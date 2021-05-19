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Giriş Tarihi: 19.5.2021 14:06

‘Maviş’ bebeğe polis ve sağlık ekipleri sahip çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
‘Maviş’ bebeğe polis ve sağlık ekipleri sahip çıktı

’da ailesi tarafından kaldırıma bırakılarak terk edilen 1 aylık erkek bebeğe polis ve sağlık görevlileri sahip çıktı. Gözleri mavi olan bebeğe ‘Maviş’ adı konuldu

Adana'da kaldırım üzerine bırakılan 1 aylık erkek bebeğe polis sahip çıktı. Polis ve sağlık ekibinin ilgilendiği bebeğe, göz renginin mavi olması nedeniyle "Maviş" ismini koydu. Polis 'Maviş' bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

KALDIRIMDA BULUNDU

Olay merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler tarafından Bey Mahallesi 16004 sokakta bulunan kaldırıma battaniyeye sarılı bir erkek bebek bırakıldı. Bebeği fark eden vatandaşların durumu polise bildirdi. Ailesine ulaşılamayan ve bir aylık olduğu tahmin edilen bebek polisler tarafından Hürriyet Polis Merkezine götürüldü ve 112 Acil Servis ekibi çağırdı.

ALTI DEĞİŞTİRİLDİ AD KONULDU

Acil Sağlık ekibinde çalışan hemşireler bebeğin altını polislerin aldığı çocuk beziyle değiştirdi. Sağlık durumu iyi olan ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan bebeğe hemşireler bebeğin gözlerinin mavi renkte olduğunu söyleyip ismini de 'Maviş' koydu. Bebek daha sonra geniş sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis, bebeğin annesini bulmak için soruşturma başlattı.

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‘Maviş’ bebeğe polis ve sağlık ekipleri sahip çıktı
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