Menemen’de gençlerin günü

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Menemen Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Genç sporcularla Gölpark'ta buluşan Başkan Pehlivan, voleybol, basketbol ve futbol maçı yaptı. Başkan Pehlivan'ın, Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibiyle zeybek oynaması da, programa renk kattı.



Menemen Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençleri unutmadı. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri ve bürokratları, Menemen Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki farklı branşlarda eğitim alan sporcular ile Gölpark'ta buluştu. Başkan ve ekibinin, gençlerle yaptığı mücadeleler keyifli anlara sahne oldu.





MENEMEN'İN SULTANLARI



Şehir Ömer Halisdemir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ilk müsabaka voleybol maçı oldu. Menemen'in sultanları, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin ardından Başkan amca ve ekibini yenmeyi bildi. Günün ikinci maçı ise basketbol müsabakası oldu. Genç sporcular yine Başkan'ın ekibine şans tanımadı.



ZİNCİRİ KIRDILAR



Son müsabaka ise halı sahada yaşandı. Hünerlerini yeşil sahada gösteren Başkan ve ekibi, mücadelen 2-0 galip ayrıldı. Günün son programında ise, Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Zeybek gösterisine Başkan Pehlivan da katıldı. Genç sporcular da zeybek gösterisine ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Dolu dolu geçen program, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.



HER ŞEY SİZİN İÇİN



Koronavirüs nedeniyle evlerde kalmak zorunda olan gençlere moral vermek adına böyle bir program düzenlediklerini ifade eden Başkan Pehlivan, "Amacımız gençlerin sosyalleşmesi, kültürle, sporla, eğitimle buluşmasıdır. Belediyemizin imkânlarını artırarak sosyalleşme alanlarını genişletmek istiyoruz" dedi.





'BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN'



Gençlere mesaj da veren Başkan Pehlivan, "19 Mayıs 1919, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya bağımsızlık, ya ölüm' parolasıyla Samsun'a çıktığı, özgürlük ateşinin yakıldığı gündür. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, Atatürk'ün doğduğu gündür. Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ederek, Türk gençliğine duyduğu güveni gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Sizlerin ve tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.