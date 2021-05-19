Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor...

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde Cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yer aldı.

İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu: