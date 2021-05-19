Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor...

Son dakika haberleri: Haziran ayına sayılı günler kala sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ısınmaya başladı. Türkiye'de güneşli hava yüzünü gösterirken, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Buna göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısının detayları...
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI
Meteoroloji'de yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege kıyıları perşembe günü rüzgarlı bir havanın etkisi altında olacak Doğu bölgelerinde ise güneş yüzünü gösterecek.
Cuma günü ise yurdun batısı kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi yağışın etkisi altında olacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne gök gürültülü sağanak havaya teslim olacak.
YAĞIŞLAR CUMARTESİ GÜNÜ YURDUN GENELİNE YAYILACAK
Yağışlar cumartesi günü yurdun geneline yayılacak. Karadeniz bölgesi de yağışların etkisi altına girecek. Marmara'nın batısında ise yağmur yavaş yavaş etkisini kaybediyor.
Pazar günü yağış yönünü doğuya çeviriyor. Doğu ve iç Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürecek. Pazartesi günü ise Doğu Karadeniz gölgesi dışında yağış beklenmiyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde Cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yer aldı.
İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu: