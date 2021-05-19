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Giriş Tarihi: 19.5.2021 23:16 Son Güncelleme: 19.5.2021 23:20

'den uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor...

haberleri: Genel Müdürlüğü, 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; birçok ilde sıcaklıklar düşmesi beklenirken, yurdun büyük bir kısmı yağışların etkisi altına girecek. Peki yağmurlu hava yurdu ne kadar süreyle etkisi altına alacak? İşte Meteoroloji'nin uyarıları ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Haziran ayına sayılı günler kala sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ısınmaya başladı. Türkiye'de güneşli hava yüzünü gösterirken, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Buna göre önümüzdeki günlerde yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Peki yağışlar ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısının detayları...

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI

Meteoroloji'de yer alan 5 günlük hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege kıyıları perşembe günü rüzgarlı bir havanın etkisi altında olacak Doğu bölgelerinde ise güneş yüzünü gösterecek.

Cuma günü ise yurdun batısı kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor. Marmara Bölgesi yağışın etkisi altında olacak. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Edirne gök gürültülü sağanak havaya teslim olacak.

YAĞIŞLAR CUMARTESİ GÜNÜ YURDUN GENELİNE YAYILACAK

Yağışlar cumartesi günü yurdun geneline yayılacak. Karadeniz bölgesi de yağışların etkisi altına girecek. Marmara'nın batısında ise yağmur yavaş yavaş etkisini kaybediyor.

Pazar günü yağış yönünü doğuya çeviriyor. Doğu ve iç Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeyi sürdürecek. Pazartesi günü ise Doğu Karadeniz gölgesi dışında yağış beklenmiyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerde Cuma günü ve hafta sonu yağışlar ile beraber mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." açıklaması yer aldı.

İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu:

20 Mayıs Perşembe

21 Mayıs Cuma

22 Mayıs Cumartesi

23 Mayıs Pazar

24 Mayıs Salı

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor...
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