PKK’nın sözde eyalet sorumlusu öldürüldü

Diyarbakır'ınLice ilçesinde MİT Bölge Başkanlığı ile Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü ortak planlama dahilinde PKK'nın tepe isimlerinden Aydın Şimşek ile koruması ölü olarak ele geçirildi. Yolçatı Köyü kırsalında gizlendiği tespit edilen Aydın Şimşek ile korumasını etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. Roketler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Timleri ile komando timleri köyün çevresini kuşatırken, bölgeye Silahlı İnsansız Hava Aracı ile ATAK taarruz helikopterleri ve uçaklar sevk edildi. Akıllı mühimmatla gerçekleştirilen nokta operasyonda iki terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerin alınan parmak izi ve üzerlerinden çıkan örgütsel dokümanlardan birinin PKK'nın Diyarbakır kırsalını içine alan sözde Amed Eyalet sorumlusu Aydın Şimşek olduğu tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de sözde askeri konsey üyesi olan ve çok sayıda kanlı saldırının talimatını veren ya da bizzat katılan Aydın Şimşek son 10 yıldan bu yana Diyarbakır kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu.