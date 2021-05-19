PKK’yı yönetime taşımayı düşünecek kadar milletten uzaklaştılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında CHP'li vekillerin iktidara gelinmesi halinde HDP'ye bakanlık verilebileceği açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli şunları söyledi:Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ileri sürmesi bir dil sürçmesi olarak değerlendirilemez. CHP Genel Başkanı HDP'nin adeta eşbaşkanlığına taliptir. HDP'yle yatmış, PKK'yla uyanmıştır. Bu utanç, bu pespayelik, bu terör sevicilik Kılıçdaroğlu'nun alnına kazınmıştır.CHP'li Dursun Çiçek'in, 'Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'lilere bakanlık veririz' sözleri, bize göre malumun ilamı, karanlık maksadın kesin ilamıdır. Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır. HDP'ye kıyak yapmak için ayağa düşmeyi göze alanları aziz milletimiz affetmeyecektir.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Son gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. ANKARA