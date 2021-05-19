Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın partisi yaz sonunda kurulacak

İYİ Parti'den istifa eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi Eş Güdüm Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Hareket kapsamında bütün Anadolu'yu dolaşacaklarını belirten Özdağ, "Ayyıldız Hareketi mensupları olarak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi bir partinin Türkiye'nin dertlerine son vermesi amacıyla yola çıkması kararını aldık. Ayyıldız Hareketi'nin Ankara'da Genel Eş Güdüm Merkezi'ni oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız il il, ilçe ilçe. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi, cumhuriyetin kuruluş esaslarını 21'inci yüzyıla taşıyacak partimiz parlamentoda temsil edilmeye başlanacak" dedi.