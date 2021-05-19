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Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:24 Son Güncelleme: 19.5.2021 16:47

Son dakika: Dünya Türk 'larını konuşmaya devam ediyor! Polonya Savunma Bakanı paylaştı

Son dakika: Dünya Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor! Polonya Savunma Bakanı paylaştı

Son dakika haberi... Türk 'arının başarıları ve kabiliyetleri dünya kamuyounun ilgisini çekmeyi devam ediyor. Bu kez Polonya'dan BAYRAKTAR TB2 açıklaması dikkat çekti. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını, “İyi haberler yakında geliyor… Bizi izlemeye devam edin” notuyla paylaştı.

Son dakika... Türkiye'nin savunma sanayi konusunda dünyaya örnek gösterilen SİHA'ları yine gündemde. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin" diyerek BAYRAKTAR TB2'nin fotoğrafını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'da hem Ocak ayında hem de geçtiğimiz gün , "Türk İHA/SİHA'ları çok yakında Avrupa semalarında olacak." demişti.

Türk İHA ve SİHA'larının her geçen gün daha fazla ülke tarafından talep görmesi savunma sanayii alanında ilerlemenin de hız kesmeden devam edeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

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Son dakika: Dünya Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor! Polonya Savunma Bakanı paylaştı
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