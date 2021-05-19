Son dakika haberi: 19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Son Dakika Haberleri: Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 60 binlere kadar çıkan koronavirüs vaka sayıları, alınan tam kapanma kararının ardından 10 binli rakamlara kadar geriledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında vatandaşlara çağrıda bulundu ve dikkatli olmaları yönündeki uyarısını yineledi. Tablodaki düşüş normalleşmenin ilk günü de devam ederken, Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı. İşte 19 Mayıs güncel koronavirüs verileri; hasta, vaka ve vefat sayıları...
19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi.
Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.
18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte vaka ve vafat sayılarında son durum...
Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 11 bin 937, hasa sayısı ise 916 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 232 olarak kayıtlara geçti. Bugün 203 kişi koronavirüs nedeniyle vefat etti, toplam vefat sayısı 45 bin 186 oldu.
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 10 bin 125 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e çıktı. Bugüne kadar 51 milyon 294 bin 8 test yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485'e yükseldi.
17 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de dün 206 bin 836 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 10 bin 174 olurken, hasta sayısı 923 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 326 olarak kayıtlara geçti.
223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 44 bin 983'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 864 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.
16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Mayıs'ta 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. 16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.
15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
Test sayısı 50 milyon 667 bin 653'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862, vefat sayısı 44 bin 537 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Mayıs'ta 203 bin 73 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı günler sonra en düşük olduğu seviyeye geriledi. En son 2 Mart tarihinde 11 bin 837 olan vaka sayısı 14 Mayıs'ta 11 bin 394 olarak kayıtlara geçti. 14 Mayıs'ta hasta sayısı bin 102 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 670 oldu. 14 Mayıs'ta 242 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 301'e yükseldi.
TEST SAYISI 50 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 37 bin 261 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 894 bin 24 oldu. 14 Mayıs'a kadar Türkiye'de 50 milyon 463 bin 16 koronavirüs testi yapıldı ve toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390'a yükseldi.
13 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 13 Mayıs tarihinde 201 bin 295 koronavirüs testi yapıldı. 13 Mayıs'ta vaka sayısı 11 bin 534 olurken, hasta sayısı bin 217, ağır hasta sayısı da 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Dün 238 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 44 bin 59 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 55 bin 472 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763 oldu. Öte yandan 13 Mayıs'a kadar 50 milyon 259 bin 943 koronavirüs testi yapılırken, toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996 olarak kayıtlara geçti.
12 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 12 Mayıs'ta 228 bin 192 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 66 gün sonra en düşük seviyeyi gördü ve 13 bin 29 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı bin 496, ağır hasta sayısı ise 2 bin 827 oldu.
232 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 821'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 35 bin 167 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e çıktı.
11 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 11 Mayıs'ta 226 bin 452 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 14 bin 497, hasta sayısı da bin 582 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 975 olarak kayıtlara geçti.
İYİLEŞEN SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI
278 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 43 bin 589 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 22 bin 253 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124 oldu. Öte yandan 49 milyon 830 bin 456 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 59 bin 433 oldu.
10 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Mayıs'ta 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 13 bin 604, hasta sayısı da bin 734 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.
282 KİŞİ VEFAT ETTİ
10 Mayıs'ta, 282 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 43 bin 311'e yükseldi.
Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 26 bin 953 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871 oldu. Dün 49 milyon 604 bin 4 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936 oldu.