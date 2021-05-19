Son dakika haberi: 19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 44 bin 983'e çıktı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 13 bin 864 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 16 Mayıs'ta 202 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 10 bin 512 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı 75 gün sonra 11 binin altına gerilerken, hasta sayısı da uzun bir süre sonra binin altına düştü ve 920 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 468 oldu. 16 Mayıs'ta 223 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 44 bin 760'a yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 14 bin 418 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256 oldu. 50 milyon 869 bin 896 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 117 bin 374'e yükseldi.

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU:

15 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; 204 bin 637 test yapıldı, 11 bin 472 vaka tespit edildi. Dün 236 vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle vefat etti ve toplam vefat sayısı 44 bin 537'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta hasta sayısı bin 84 olurken, ağır hasta sayısı da 2 bin 563 oldu. 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.