Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." çağrısında bulunmuştu.
TÜM YURTTA 19 MAYIS COŞKUSU
Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından tüm Türkiye, 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden İstiklal Marşı'na eşlik etti.
İşte o anlar: