Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu
Giriş Tarihi: 19.5.2021 19:18 Son Güncelleme: 19.5.2021 19:27

Haberi: çağrı yapmıştı! Tüm yurtta coşkusu

Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından tüm Türkiye, 19 Mayıs’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.19’da bir ağızdan ’nı seslendirdi.

Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." çağrısında bulunmuştu.

TÜM YURTTA 19 MAYIS COŞKUSU

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından tüm Türkiye, 19 Mayıs'ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 19.19'da bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İşte o anlar:

AHaber CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA