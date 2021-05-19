Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu

Son Dakika Haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle gerçekleştirdiği buluşmada, "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." çağrısında bulunmuştu.