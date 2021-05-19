Son Dakika Haberi... 'Kütüphane Söyleşileri' programında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan, programın ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde yine gençlerle bir araya geldi ve gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söyleşiyle ilgili bilgi verdi.
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi | Video
"GENÇLERİMİZLE BİRÇOK KONUYU KONUŞTUK"
Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle birçok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 8'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" dedi.
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