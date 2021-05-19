Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, programın ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde yine gençlerle bir araya geldi ve gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söyleşiyle ilgili bilgi verdi.

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