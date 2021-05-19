Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 19.5.2021 19:49 Son Güncelleme: 19.5.2021 19:54

Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Son Dakika Haberi... Başkan 'Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde gençlerle bir araya geldi. Gençler ile birçok konuyu görüşen Başkan Erdoğan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Son Dakika Haberi... 'Kütüphane Söyleşileri' programında gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, programın ikincisinde Millet Kütüphanesi'nde yine gençlerle bir araya geldi ve gençlerin merak ettiklerini yanıtladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile söyleşiyle ilgili bilgi verdi.

Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi | Video

"GENÇLERİMİZLE BİRÇOK KONUYU KONUŞTUK"

Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde, Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle birçok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 8'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA