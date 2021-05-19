Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarını 63 bin seviyelerinden 11 bin seviyelerine düşürdük. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu.

1 HAZİRAN'DAN SONRA RESTORANLAR AÇILACAK MI?

1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman daha rahat adım atacağız."

Ayrıntılar geliyor...