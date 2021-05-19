Tatili fırsat bilen İstanbullular kendisini dışarı attı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler

"İYİ OLDU HEPİMİZ İÇİN ÖZLEMİŞİZ"

Trafiği aşarak içeri girebilenler ise sofralarını kurarak mangal yaktı. Yakılan mangallardan Belgrad Ormanı içinden dumanlar yükseldi.

Belgrad Ormanı'na ailesiyle gelen Halil adlı kişi, "17 gündür evdeyiz, ikiz kızlarım var artık zapt edemedik çocukları, böyle bir fırsatı bulunca da kaçalım dedik. İyi oldu hepimiz için, özlemişiz yani. Yasakların bitmesini dört gözle bekliyoruz. Tedbirlere uyuyoruz, gördüğünüz gibi sosyal mesafeye dikkat ederek oturuyoruz" diye konuştu.